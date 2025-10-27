Комиссия Совбеза обсудила прикрытие ж-д инфраструктуры с учетом СВО
Комиссия рассмотрела меры по защите железных дорог
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Межведомственная комиссия Совета безопасности Российской Федерации по военной безопасности обсудила вопросы совершенствования системы технического прикрытия железнодорожной инфраструктуры страны с учетом опыта СВО. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. Заседание комиссии прошло в Москве при участии представителей профильных федеральных ведомств.
«Проведено заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по военной безопасности по вопросу „О совершенствовании системы технического прикрытия инфраструктуры железнодорожного транспорта Российской Федерации с учетом опыта проведения специальной военной операции... На заседании обсуждались актуальные проблемы в данной сфере, представляющие угрозу военной безопасности Российской Федерации, и пути их решения“, — указано в сообщении пресс-службы Совбеза.
Кроме того, в тот же день пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с главнокомандующим армией Республики Никарагуа, генералом Хулио Сесаром Авилесом Кастильо. В ходе общения стороны рассмотрели вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества и уделили особое внимание обеспечению региональной безопасности.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.