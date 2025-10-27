«Надо зарабатывать, а не по судам бегать»: юрист Киркорова — о многомиллионном иске к певцу

Филипп Киркоров снова оказался втянут в скандал Фото: Вячеслав Немышев

Певец Филипп Киркоров и его команда из СМИ узнали, что оказывается к артисту поступил иск в размере 7,6 млн рублей от компании «Культурная служба», которая специализируется на организации работы билетных касс и деятельности концертных залов. Об этом в беседе с URA.RU заявил юрист артиста Роман Кузьмин. Он также отметил, что с ними никто предварительно не пытался даже связаться.

«Мы знаем этого истца, мы работали с ним. Однако, почему возникла сумма 7 миллионов — нас загадка. С нами не очень хотят разговаривать, мы не понимаем, что они от нас хотят, что происходит. Знаете, даже когда на бытовом уровне происходит недопонимание, вы проговариваете этот вопрос с партнером или собеседником. Тут ни со мной, ни с артистом никто не связался. Хоть бы кто позвонил. Странная ситуация», — поясняет юрист.

Роман Кузьмин отметил, что в иске нет «ничего страшного», сейчас они находятся в ожидании момента, когда с ним можно будет ознакомиться. При этом в разговоре с агентством он не исключил того, что кто-то захотел напомнить о себе с помощью громкого имени артиста.

Продолжение после рекламы

«Есть артист, у некоторых есть желание его „покусать“ или не „покусать“. Однако это не значит, что если человек знаменитый, то с него надо стягивать деньги. Это неправильно. Деньги надо зарабатывать, а не по судам бегать и предъявлять иски», — заключил юрист.