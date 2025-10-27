Логотип РИА URA.RU
В Чечне хотят создать Путинский суд

27 октября 2025 в 23:06
Путинский районный суд могут создать в районе имени президента РФ Владимира Путина в городе Грозный (Чечня). Такое предложение планирует внести Верховный суд России на предстоящем заседании пленума. 

«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона „О создании суда Путинского района города Грозного Чеченской Республики“», — говорится на официальном сайте Верховного суда РФ. Эта тема войдет в повестку заседания 28 октября. 

Также будут обсуждаться и другие темы. В частности: об изменении практики применения законов о воинской обязанности и военной службе и о внесении в Госдуму проекта о создании Внуковского и других районных судов в Москве. 

