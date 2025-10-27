В Чечне хотят создать Путинский суд

Путинский районный суд могут создать в районе имени президента РФ Владимира Путина в городе Грозный (Чечня). Такое предложение планирует внести Верховный суд России на предстоящем заседании пленума.

Также будут обсуждаться и другие темы. В частности: об изменении практики применения законов о воинской обязанности и военной службе и о внесении в Госдуму проекта о создании Внуковского и других районных судов в Москве.