В Чечне хотят создать Путинский суд

В Грозном хотят сделать Путинский районный суд
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Путинский районный суд могут создать в районе имени президента РФ Владимира Путина в городе Грозный (Чечня). Такое предложение планирует внести Верховный суд России на предстоящем заседании пленума.
«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона „О создании суда Путинского района города Грозного Чеченской Республики“», — говорится на официальном сайте Верховного суда РФ. Эта тема войдет в повестку заседания 28 октября.
Также будут обсуждаться и другие темы. В частности: об изменении практики применения законов о воинской обязанности и военной службе и о внесении в Госдуму проекта о создании Внуковского и других районных судов в Москве.
