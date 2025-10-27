Орбан: ЕС вскоре перестанет поддерживать Украину

Орбан отметил неэффективность санкций против РФ Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержка членства Украины в Европейском союзе заметно снижается по всему континенту и в скором времени полностью исчезнет. Такое заявление глава венгерского правительства сделал 27 октября в интервью телеканалу M1. По словам Орбана, позиции сторонников расширения ЕС меняются на фоне конфликта на Украине и экономических последствий антироссийских санкций.

«Я убежден, что эта огромная волна поддержки Украины, поддержки членства Украины в ЕС сейчас уже идет на спад и исчезнет», — сказал Виктор Орбан в эфире телеканала M1. Премьер подчеркнул, что в нынешних условиях европейское сообщество пересматривает свои подходы к вопросу о вступлении Украины. Орбан добавил: действующие ограничения против российских энергетических ресурсов показали слабую эффективность.