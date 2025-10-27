Власти хотят выдавать жилье: какие жилищные льготы есть у участников СВО

Военнослужащие могут получить льготы на покупку жилья или помощь в погашении ипотеки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Госдуму внесен законопроект, который позволит военнослужащим получать бесплатное жилье. Информация о законопроекте находится на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Помимо этого законопроекта, уже существуют другие льготы и меры поддержки для бойцов СВО и их семей. Среди них возможность получить льготы при покупке жилья, помощь в погашении кредитов, получить кредитные каникулы и другие. Какие существуют меры жилищной поддержки участников СВО — в материале URA.RU.

Право на бесплатное жилье для военнослужащих

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий предоставление российским военнослужащим жилья или эквивалентных выплат. Как отмечается в пояснительной записке, данная мера реализуется однократно, за исключением ситуаций, связанных с необходимостью улучшения жилищных условий. С полным текстом законопроекта можно ознакомиться на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Ипотечные программы для участников СВО

Единой программы для участников СВО не существует. Однако военнослужащие имеют право воспользоваться другими действующими программами, например — военная ипотека. В этом случае преимуществом является то, что военнослужащие могут быть сразу включены в реестр до истечения стандартного трехлетнего срока службы.

Существуют Дальневосточная и Арктическая ипотеки. Они доступны для участников спецоперации и их семей. И еще существует возможность взять семейную ипотеку. Военнослужащие с детьми смогут оформить кредит на общих основаниях на первичное или вторичное жилье.

Дополнительные жилищные меры поддержки военнослужащих

Помимо ипотечных программ, участники специальной военной операции, а также члены их семей имеют право на получение различных форм государственной поддержки. Среди предоставляемых мер — льготы при покупке жилья.

Также существует поддержка погашения ипотечных обязательств, которая включает возможность использования материнского капитала, региональных программ маткапитала, а также единовременной выплаты в размере 450 тысяч рублей для многодетных семей.

Банк также предоставляет участникам СВО и их родственникам право на оформление кредитных каникул. Это временная отсрочка по кредитным выплатам.

Кроме того, на основании последних изменений в Налоговом кодексе РФ, участники СВО освобождены от уплаты государственной пошлины при осуществлении регистрационных действий с объектами недвижимости.

В ряде субъектов Российской Федерации семьи участников СВО имеют возможность безвозмездно получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства. За данной услугой можно обратиться в органы местного самоуправления или подать заявку онлайн через портал Госуслуг, если такая опция доступна в вашем регионе.

Жилищные льготы для ветеранов боевых действий