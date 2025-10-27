Японский губернатор обратился к Минобороны из-за медведей
В Японии планируют использовать армию для борьбы с медведями
Фото: Илья Московец © URA.RU
Губернатор японской префектуры Акита Кента Сузуки призвал военных помочь в борьбе с резким ростом числа нападений медведей на жителей региона. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсетях.
«Ситуация выходит за рамки, с которыми могут справиться только префектуры и муниципалитеты... поэтому мы решили обратиться в Минобороны», — сообщил Кента Сузуки на своей официальной странице в Instagram (запрещена и признана экстремистской в РФ, принадлежит компании Meta, которая также признана экстремистской и запрещена в РФ). Он анонсировал, что посетит министерство обороны 28 октября, чтобы обсудить возможное содействие силовых структур в мониторинге и контроле перемещений диких животных.
Губернатор подчеркнул, что правительство очень беспокоится о безопасности своих жителей. По его словам, агрессивность медведей не дает возможности мирного сосуществования с ними.
Ранее, 24 октября, на окраине Акиты, в результате нападения медведя пострадали четыре человека. Одному из раненых врачи не смогли спасти жизнь. До этого в городе Нумата медведь проник в супермаркет и ранил двоих покупателей, после чего скрылся до прибытия спасателей.
По официальным данным, только в этом году в стране отмечено рекордное количество нападений медведей. Случаи их появления в населенных пунктах участились. В связи с этим власти отменили премьеру документального фильма о медведях.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.