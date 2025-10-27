Японский губернатор обратился к Минобороны из-за медведей

В Японии планируют использовать армию для борьбы с медведями Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор японской префектуры Акита Кента Сузуки призвал военных помочь в борьбе с резким ростом числа нападений медведей на жителей региона. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсетях.

«Ситуация выходит за рамки, с которыми могут справиться только префектуры и муниципалитеты... поэтому мы решили обратиться в Минобороны», — сообщил Кента Сузуки на своей официальной странице в Instagram (запрещена и признана экстремистской в РФ, принадлежит компании Meta, которая также признана экстремистской и запрещена в РФ). Он анонсировал, что посетит министерство обороны 28 октября, чтобы обсудить возможное содействие силовых структур в мониторинге и контроле перемещений диких животных.

Губернатор подчеркнул, что правительство очень беспокоится о безопасности своих жителей. По его словам, агрессивность медведей не дает возможности мирного сосуществования с ними.

Ранее, 24 октября, на окраине Акиты, в результате нападения медведя пострадали четыре человека. Одному из раненых врачи не смогли спасти жизнь. До этого в городе Нумата медведь проник в супермаркет и ранил двоих покупателей, после чего скрылся до прибытия спасателей.