Зеленский заявил о «расширении географии» ударов вглубь России
Зеленский провел встречу с командованием ВСУ
Фото: Официальный сайт президента Украины
Украина может «расширить географию» дальнобойных ударов вглубь России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время проведения Ставки с командованием ВСУ.
«Определили задачи по расширению географии применения нашей дальнобойности», — написал Владимир Зеленский в telegram-канале по итогам встречи с командованием украинской армии. Он отметил, что этот вопрос получил приоритетное внимание во время заседания. Ранее эксперты отмечали, что заявлениями об ударах вглубь России украинский президент лишь пытается напугать мирных граждан.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает подобные планы как угрозу нацбезопасности и готова принимать жесткие ответные меры на украинские атаки вглубь территории страны. Песков отмечал, что Украина не может самостоятельно производить ракеты большой дальности. Глава государства Владимир Путин также недвусмысленно сообщал: если сценарии с ударами вглубь России, в том числе с применением американских «Томагавков», будут реализованы Киевом, то от Москвы последует «очень серьезный» и «ошеломляющий» ответ.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
