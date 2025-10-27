Зеленский заявил о «расширении географии» ударов вглубь России

Зеленский провел встречу с командованием ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина может «расширить географию» дальнобойных ударов вглубь России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время проведения Ставки с командованием ВСУ.

«Определили задачи по расширению географии применения нашей дальнобойности», — написал Владимир Зеленский в telegram-канале по итогам встречи с командованием украинской армии. Он отметил, что этот вопрос получил приоритетное внимание во время заседания. Ранее эксперты отмечали, что заявлениями об ударах вглубь России украинский президент лишь пытается напугать мирных граждан.