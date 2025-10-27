ВС РФ добиваются успехов в Красноармейске и Купянске: главное об СВО на 27 октября

Российские солдаты четыре раза предотвратили прорыв ВСУ из окружения Купянска Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент США Дональд Трамп пересмотрел свою позицию по поводу специальной военной операции после предупреждения президента РФ Владимира Путина. Об этом написали китайские СМИ.

Помимо этого, в зоне спецоперации продолжаются боевые действия. Российские войска смогли четыре раза предотратить прорыв ВСУ из окружения в Купянске, а также продолжается наступление в Красноармейске.

Помимо этого, премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с громким заявлением. Он заявил, что Украина имеет право наносить удары по российским объектам на территории Европы. Главное о спецоперации на 27 октября — в материале URA.RU.

Продолжение после рекламы

Трамп пересмотрел позицию после предупреждения Путина

Дональд Трамп изменил свою точку зрения относительно СВО в ответ на предупреждение Путина. Данная информация была опубликована в материале издания Sohu.

«В публикации говорится, что опасения перед жесткой реакцией России, озвученной Путиным 23 октября в связи с возможными поставками Украине ракет „Томагавк“, заставили Трампа отложить передачу вооружений Киеву», — указано в материале журнала Life.

ВС РФ четыре раза предотвратили прорыв ВСУ из окружения

Российские войска продолжают удерживать в окружении солдат ВСУ в Купянске и Красноармейске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно информации, предоставленной ведомством, в Купянске военнослужащие пресекли четыре попытки подразделений ВСУ прорвать окружение и переправиться на правый берег реки Оскол. Тем временем украинские войска потеряли около 50 солдат и шесть единиц военной техники.

ВС РФ добиваются успехов и в Красноармейске. Ведомство отметило, что за сутки ВСУ потеряли более 60 военнослужащих, три автомобиля и две боевые бронированные машины.

ВСУ подтвердили намеренный подрыв дамбы на Белгородском водохранилище

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадьяр» заявил, что после нанесения ударов украинских БПЛА водохранилище дало трещину. Сделал он это в своих соцсетях.

«Белгородское водохранилище дало трещину. С момента волшебного пенделя уровень упал пока на 100 см. Визит нанесен Птицами 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем», — написал «Мадьяр» в своем telegram-канале.

Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в Европе

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что Украина обладает законным основанием для нанесения ударов по объектам в Европе, которые связаны с Россией. Высказывание Туска было сделано на фоне недавнего решения варшавского суда, который в середине октября отказал Германии в экстрадиции украинского дайвера, подозреваемого в участии в подрыве газопроводов «Северный поток‑1» и «Северный поток‑2».

Украина направила ГУР в Красноармейск в попытках спасти ситуацию

ВСУ направили в Красноармейск подразделения Главного управления разведки (ГУР) в попытках спасти ситуацию. Об этом рассказал украинский журналист Андрей Цаплиенко в своих социальных сетях.

«Учитывая критическое положение в Покровске (украинское название Красноармейска — прим. URA.RU), спецподразделения ГУР уже прибыли к самому горячему направлению обороны», — заявил журналист в своем telegram-канале.

Прекращение поставок США позволит прекратить конфликт на Украине

В США призвали прекратить снабжать Украину современным оружием. В таком случае, отказ Дональда Трампа может повлиять на позицию президента Украины Владимира Зеленского, который поймет, что Россия одержала победу. Об этом сообщает The American Thinker.

Продолжение после рекламы

Две жительницы Донецка погибли из-за ночной атаки украинских БПЛА

В результате атаки беспилотников ВСУ на Донецк погибли две мирные жительницы. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.