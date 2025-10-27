Для самых любимых: красивые открытки и поздравления ко Дню бабушек и дедушек
28 октября нужно поздравить своих любимых бабушек и дедушек
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В России 28 октября отмечают День бабушек и дедушек. Этот теплый и семейный праздник посвящен людям, которые дарят нам заботу, мудрость и любовь с самого детства — бабушкам и дедушкам. История Дня бабушек и дедушек, его традиции и красивые поздравления — в материале URA.RU.
Что за праздник День бабушек и дедушек
В России День бабушек и дедушек появился сравнительно недавно, в 2009 году. По одной из версий, идея пришла из Нидерландов: цветочное бюро Голландии предложило устраивать в октябре праздник, когда внуки дарят своим старшим родственникам цветы в кашпо как символ связи поколений.
Согласно другой версии, дата 28 выбрана из-за близости к Осенним дедам: древнеславянскому празднику памяти предков, когда семьи собирались вместе, накрывали стол и вспоминали своих ушедших родных. Со временем праздник прижился и стал доброй семейной традицией, символом уважения и благодарности старшему поколению.
Традиции праздника День бабушек и дедушек
Главная традиция — дарить бабушкам и дедушкам комнатные растения. Чаще всего выбирают символичные цветы:
- гибискус — как символ процветания и долголетия,
- герань — символ финансового благополучия и стабильности,
- фикус — знак уюта и семейного счастья.
Кроме того, 28 октября семьи устраивают домашние посиделки, смотрят старые фотоальбомы, вспоминают семейные истории. Во многих городах в честь праздника проводят благотворительные мероприятия, на которых организуют сбор подарков и сладостей для одиноких пожилых людей.
Поздравления с Днем бабушек и дедушек 2025
Поздравления для бабушек и дедушек
- Дорогие наши, вы — наше тепло, опора и пример! Пусть ваши дни будут наполнены радостью, здоровьем и любовью внуков.
- Спасибо за вашу заботу, добрые советы и вкусные пироги! Счастья, долгих лет и хорошего настроения.
- Пусть дом всегда будет полон смеха, а сердце — любви. С Днем бабушек и дедушек!
- Вы — хранители семейных традиций. Пусть вас окружают внимание, уют и благодарность близких.
- Любимые наши, пусть жизнь будет спокойной и светлой, а каждый день — праздничным!
Короткие поздравления для СМС и открыток:
- С Днем бабушек и дедушек! Счастья, здоровья и тепла внуков!
- Пусть улыбки любимых внуков освещают каждый ваш день.
- Спасибо за доброту и любовь — вы лучшие в мире!
- С праздником! Пусть жизнь будет долгой, как ваши сказки, и сладкой, как бабушкин пирог.
- Любим, помним, ценим — с Днем бабушек и дедушек!
Открытки ко Дню бабушек и дедушек 2025
С Днем бабушек и дедушек — пусть внуки всегда будут рядом, а сердце полным любви!
Фото: URA.RU
Скачать
Спасибо вам за заботу, тепло и сказки детства — счастья и здоровья!
Фото: URA.RU
Скачать
Пусть каждый день приносит радость, улыбки и звонкий смех внуков
Фото: URA.RU
Скачать
С праздником, дорогие! Пусть в доме всегда будет уют, чай и семейное счастье
Фото: URA.RU
Скачать
Вы — сердце семьи, и пусть оно бьется долго и радостно!
Фото: URA.RU
Скачать
Пусть ваши глаза сияют от гордости за внуков и от счастья быть нужными
Фото: URA.RU
Скачать
С Днем бабушек и дедушек! Пусть жизнь будет светлой, как детская улыбка
Фото: URA.RU
Скачать
Пусть забота и любовь, подаренные вами, возвращаются сторицей
Фото: URA.RU
Скачать
Здоровья, тепла и побольше радостных встреч с близкими!
Фото: URA.RU
Скачать
Пусть ваши руки никогда не знают усталости, а сердце — одиночества
Фото: URA.RU
Скачать
