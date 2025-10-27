Для самых любимых: красивые открытки и поздравления ко Дню бабушек и дедушек

28 октября нужно поздравить своих любимых бабушек и дедушек Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России 28 октября отмечают День бабушек и дедушек. Этот теплый и семейный праздник посвящен людям, которые дарят нам заботу, мудрость и любовь с самого детства — бабушкам и дедушкам. История Дня бабушек и дедушек, его традиции и красивые поздравления — в материале URA.RU.

Что за праздник День бабушек и дедушек

В России День бабушек и дедушек появился сравнительно недавно, в 2009 году. По одной из версий, идея пришла из Нидерландов: цветочное бюро Голландии предложило устраивать в октябре праздник, когда внуки дарят своим старшим родственникам цветы в кашпо как символ связи поколений.

Согласно другой версии, дата 28 выбрана из-за близости к Осенним дедам: древнеславянскому празднику памяти предков, когда семьи собирались вместе, накрывали стол и вспоминали своих ушедших родных. Со временем праздник прижился и стал доброй семейной традицией, символом уважения и благодарности старшему поколению.

Традиции праздника День бабушек и дедушек

Главная традиция — дарить бабушкам и дедушкам комнатные растения. Чаще всего выбирают символичные цветы:

гибискус — как символ процветания и долголетия,

герань — символ финансового благополучия и стабильности,

фикус — знак уюта и семейного счастья.

Кроме того, 28 октября семьи устраивают домашние посиделки, смотрят старые фотоальбомы, вспоминают семейные истории. Во многих городах в честь праздника проводят благотворительные мероприятия, на которых организуют сбор подарков и сладостей для одиноких пожилых людей.

Поздравления с Днем бабушек и дедушек 2025

Поздравления для бабушек и дедушек

Дорогие наши, вы — наше тепло, опора и пример! Пусть ваши дни будут наполнены радостью, здоровьем и любовью внуков.

Спасибо за вашу заботу, добрые советы и вкусные пироги! Счастья, долгих лет и хорошего настроения.

Пусть дом всегда будет полон смеха, а сердце — любви. С Днем бабушек и дедушек!

Вы — хранители семейных традиций. Пусть вас окружают внимание, уют и благодарность близких.

Любимые наши, пусть жизнь будет спокойной и светлой, а каждый день — праздничным!

Короткие поздравления для СМС и открыток:

С Днем бабушек и дедушек! Счастья, здоровья и тепла внуков!

Пусть улыбки любимых внуков освещают каждый ваш день.

Спасибо за доброту и любовь — вы лучшие в мире!

С праздником! Пусть жизнь будет долгой, как ваши сказки, и сладкой, как бабушкин пирог.

Любим, помним, ценим — с Днем бабушек и дедушек!

Открытки ко Дню бабушек и дедушек 2025

С Днем бабушек и дедушек — пусть внуки всегда будут рядом, а сердце полным любви! Фото: URA.RU

Скачать

Спасибо вам за заботу, тепло и сказки детства — счастья и здоровья! Фото: URA.RU

Скачать

Пусть каждый день приносит радость, улыбки и звонкий смех внуков Фото: URA.RU

Скачать

С праздником, дорогие! Пусть в доме всегда будет уют, чай и семейное счастье Фото: URA.RU

Скачать

Вы — сердце семьи, и пусть оно бьется долго и радостно! Фото: URA.RU

Скачать

Пусть ваши глаза сияют от гордости за внуков и от счастья быть нужными Фото: URA.RU

Скачать

С Днем бабушек и дедушек! Пусть жизнь будет светлой, как детская улыбка Фото: URA.RU

Скачать

Пусть забота и любовь, подаренные вами, возвращаются сторицей Фото: URA.RU

Скачать

Здоровья, тепла и побольше радостных встреч с близкими! Фото: URA.RU

Скачать

Пусть ваши руки никогда не знают усталости, а сердце — одиночества Фото: URA.RU