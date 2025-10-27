Норвежская разведка отчиталась о применении «Буревестника» Россией спустя день после Путина
Норвегия заметила «Буревестник» только спустя сутки
Разведка Норвегии взяла на себя ответственность подтвердить испытания новейшей ракеты «Буревестник» — спустя более чем сутки после официального объявления президента России Владимира Путина об этой ракете. Информацию норвежских военных передает американского агентство Reuters.
«Мы можем подтвердить, что Россия провела новый испытательный пуск крылатой ракеты большой дальности Skyfall („Буревестник“, — прим. URA.RU) на Новой Земле», — отметил глава Службы разведки Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсоенес. Его слова приводит Reuters.
Ранее, 26 октября, Путин объявил о завершении испытаний новейшей российской ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. В ходе тестов она пролетела 14 тысяч километров и находилась в воздухе 15 часов. Президент РФ отметил, что ей нет аналогов в мире, а военные эксперты увидели в ней сигнал США и Западу. «Буревестник» переводится на английский язык как Storm Petrel, однако в НАТО решили назвать ее SSC-X-9 Skyfall.
