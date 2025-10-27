Норвежская разведка отчиталась о применении «Буревестника» Россией спустя день после Путина

Разведка Норвегии взяла на себя ответственность подтвердить испытания новейшей ракеты «Буревестник» — спустя более чем сутки после официального объявления президента России Владимира Путина об этой ракете. Информацию норвежских военных передает американского агентство Reuters.

Ранее, 26 октября, Путин объявил о завершении испытаний новейшей российской ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. В ходе тестов она пролетела 14 тысяч километров и находилась в воздухе 15 часов. Президент РФ отметил, что ей нет аналогов в мире, а военные эксперты увидели в ней сигнал США и Западу. «Буревестник» переводится на английский язык как Storm Petrel, однако в НАТО решили назвать ее SSC-X-9 Skyfall.