«ПАРМА-М» разгромила «Локо-2» и вышла на третье место в Молодежной лиге ВТБ
Клуб из Перми сейчас на третьем месте в турнирной таблице
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Баскетбольная команда «ПАРМА» из Перми одержала убедительную победу над краснодарским клубом «Локо-2» в домашнем матче Молодежной лиги ВТБ, который прошел 27 октября в спортивном комплексе «Звезда». По итогам встречи хозяева площадки выиграли со счетом 84:52.
«26 и 27 октября „ПАРМА-М“ провела два топовых матча с соперником из Краснодара. Если по итогам первой встречи, тяжелую победу забрали гости, то вторая игра осталась за нашими парнями!» — отметили в telegram-канале клуба. После уверенного матча пермяки поднялись на третью строчку в общем зачете Молодежной лиги ВТБ.
Ключевыми игроками матча стали Григорий Головченко и Лев Свинин. Головченко принес команде 22 очка, сделал пять подборов и отдал две передачи, а его коэффициент полезности составил 28 баллов. Свинин завершил игру с 20 очками, четырьмя подборами, тремя результативными передачами и двумя перехватами, набрав в сумме 27 КПИ. В предыдущем противостоянии, которое прошло 26 октября, «ПАРМА-М» уступила «Локо-2» со счетом 72:76, однако уже на следующий день взяла реванш и укрепила позиции в тройке лучших команд турнира.
