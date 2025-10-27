«ПАРМА-М» разгромила «Локо-2» и вышла на третье место в Молодежной лиге ВТБ

Клуб из Перми сейчас на третьем месте в турнирной таблице Фото: Размик Закарян © URA.RU

Баскетбольная команда «ПАРМА» из Перми одержала убедительную победу над краснодарским клубом «Локо-2» в домашнем матче Молодежной лиги ВТБ, который прошел 27 октября в спортивном комплексе «Звезда». По итогам встречи хозяева площадки выиграли со счетом 84:52.

«26 и 27 октября „ПАРМА-М“ провела два топовых матча с соперником из Краснодара. Если по итогам первой встречи, тяжелую победу забрали гости, то вторая игра осталась за нашими парнями!» — отметили в telegram-канале клуба. После уверенного матча пермяки поднялись на третью строчку в общем зачете Молодежной лиги ВТБ.