В Перми снесут незаконную кофейню
Снос кофейни запланирован на 28 октября
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Администрация Дзержинского района Перми распорядилась снести кофейню Brauni на улице Костычева, 36а. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии. Демонтаж конструкции начнется 28 октября.
«Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленного НТО (павильон „кофе Brauni“) по улице Костычева, 36а. Работы требуется организовать с 8:00 28 октября», — говорится в тексте документа администрации Дзержинского района.
После сноса павильон будет размещен на временном хранении. Ранее URA.RU рассказывало, что суд отказал мэрии Перми, которая требовала снести киоски у ТЦ»Времена года». Власти просили владельцев торговых точек убрать их, чтобы освободить место под парковку.
