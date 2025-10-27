Логотип РИА URA.RU
В Перми снесут незаконную кофейню

28 октября 2025 в 00:00
Снос кофейни запланирован на 28 октября

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Администрация Дзержинского района Перми распорядилась снести кофейню Brauni на улице Костычева, 36а. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии. Демонтаж конструкции начнется 28 октября.

«Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленного НТО (павильон „кофе Brauni“) по улице Костычева, 36а. Работы требуется организовать с 8:00 28 октября», — говорится в тексте документа администрации Дзержинского района.

После сноса павильон будет размещен на временном хранении. Ранее URA.RU рассказывало, что суд отказал мэрии Перми, которая требовала снести киоски у ТЦ»Времена года». Власти просили владельцев торговых точек убрать их, чтобы освободить место под парковку.

