В Перми прошел рейд против нарушающих таксистов

Сотрудники ведомств зафиксировали многочисленные нарушения: у многих такси отсутствовала необходимая схема «шахматки», а также оранжевые фонари на крыше машин. «Цель — проверить, как юридические лица и индивидуальные предприниматели соблюдают требования к перевозкам пассажиров легковым такси. За время рейда было остановлено 15 автомобилей», — пояснили в ведомстве. Кроме того, несколько таксистов управляли автомобилями без обязательного разрешения на перевозку пассажиров.