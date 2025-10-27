Логотип РИА URA.RU
Общество

В Перми прошел рейд против нарушающих таксистов

28 октября 2025 в 02:03
Всех нарушителей ждут административные дела

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В районе аэропорта Большое Савино прошел совместный рейд Минтранса Пермского края и ГИБДД, направленный на проверку такси. Ведомства искали нарушитей-таксистов. В ходе операции инспекторы остановили 15 автомобилей, сообщила пресс-служба местного Минтранса.

Сотрудники ведомств зафиксировали многочисленные нарушения: у многих такси отсутствовала необходимая схема «шахматки», а также оранжевые фонари на крыше машин. «Цель — проверить, как юридические лица и индивидуальные предприниматели соблюдают требования к перевозкам пассажиров легковым такси. За время рейда было остановлено 15 автомобилей», — пояснили в ведомстве. Кроме того, несколько таксистов управляли автомобилями без обязательного разрешения на перевозку пассажиров.

Во время проверки особое внимание уделяли внешнему виду автомобиля и наличию официальных документов. Нарушителей предупредили о недопустимости выхода на линию без разрешительных документов и необходимого оборудования. На всех нарушителей составили административные протоколы.

