CNN: США рискуют потерять годы разработки ядерного оружия из-за шатдауна

США могут столкнуться с многолетней задержкой в разработке новых ядерных вооружений из-за продолжающегося шатдауна правительства. По данным телеканала CNN, большая часть сотрудников Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) уже была отправлена в неоплачиваемые отпуска. Об этом телеканал сообщил 27 октября со ссылкой на инсайдеров и публикацию на своем официальном сайте.

«Даже остановка производства на короткий период времени может отложить создание оружия на месяцы, если не на годы, поскольку безопасное прекращение работ с ядерными материалами, такими как плутониевые сердечники, является сложным процессом», — говорится в публикации телеканала. Как уточняет CNN, ключевая причина — невозможность обеспечить финансирование. Это впервые вынудило руководство NNSA приостановить работу основной части персонала, при том что задачи по ускоренной поставке модернизированных ядерных боеприпасов перед ведомством поставила действующая администрация президента США Дональда Трампа.