В Петербурге возбудили дело из-за избиения подростками женщины

Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту нападения группы подростков на женщину в общественном транспорте, о чем сообщила пресс-служба Следственного комитета. Расследование проводится по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

«В соцмедиа сообщается, что в Санкт-Петербурге несовершеннолетние пассажиры общественного транспорта толкнули женщину в ответ на сделанное ею замечание. По данному факту следственными органами СК России по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои)», — пишет пресс-служба СК в своем telegram-канале.





Ранее региональное управление Следственного комитета уточняло, что поводом для происшествия стало замечание, сделанное женщиной группе несовершеннолетних. Согласно данным, опубликованным в telegram-канале «Mash на Мойке», потерпевшей 61 год. По сведениям телеканала РЕН ТВ, конфликт возник из-за того, что женщина попросила подростков прекратить исполнять громкие песни с нецензурной лексикой. В ответ на это один из молодых людей дважды нанес ей удары ногой в область груди и, стремясь запугать, продемонстрировал электрошокер. Остальные участники поддерживали происходящее и снимали инцидент на мобильные телефоны.

