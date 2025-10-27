Логотип РИА URA.RU
ВС РФ отразили атаку над рядом российских регионов

28 октября 2025 в 01:56
В течении трех часов дежурными средствами ПВО уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 20:00 до 23:00 мск силами противовоздушной обороны ликвидированы беспилотники самолетного типа в воздушном пространстве четырёх регионов: Брянская область — 14 БПЛА, Тульская область — четыре БПЛА, Московский регион — три БПЛА, Орловская область — два БПЛА», — уточнило ведомство в официальном telegram-канале.

