ВС РФ отразили атаку над рядом российских регионов
ПВО уничтожило 23 дрона над небом РФ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В течении трех часов дежурными средствами ПВО уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С 20:00 до 23:00 мск силами противовоздушной обороны ликвидированы беспилотники самолетного типа в воздушном пространстве четырёх регионов: Брянская область — 14 БПЛА, Тульская область — четыре БПЛА, Московский регион — три БПЛА, Орловская область — два БПЛА», — уточнило ведомство в официальном telegram-канале.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.