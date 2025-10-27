NYT: дроны Украине производит бывшее кастинг-агентство
Компания, снимавшая Зеленского, теперь делает дроны и ракеты для Украины
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Один из крупнейших поставщиков дронов и ракет для ВСУ, компания Fire Point, раньше была кастинговым агентством для кино- и телепроизводства. Фирма, владелец которой сотрудничал с проектами президента Украины Владимира Зеленского, теперь имеет контракты на миллиард долларов. Об этом сообщает американская газета.
«На момент начала российской военной операции в феврале 2022 года компания, получившая название Fire Point, согласно регистрационным документам, была кастинговым агентством для кино- и телепроизводства. Ее владелец параллельно является генеральным директором другой компании, At Point, которая занимается поиском локаций для съемок», — сообщает The New York Times.
В настоящее время Fire Point является одним из крупнейших подрядчиков украинской армии с контрактами на один млрд долларов на текущий год, что составляет около 10% расходов Украины на оборонные закупки. Компания производит дальнобойные беспилотники на 30 секретных объектах и разрабатывает ракету «Фламинго». Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вело расследование в отношении Fire Point по подозрению в завышении цен и искало связи компании с бизнес-партнерами Зеленского из студии «Квартал 95».
Источники РИА Новости сообщали о связях Fire Point с Владимиром Зеленским, а также о подозрениях в присвоении средств, выделенных на разработку украинской ракеты «Фламинго». По их данным, фирма приобрела лицензию на выпуск британской ракеты FP-5 вместо создания собственной разработки.
