В Тульской области уничтожили четыре дрона
В еще одном российском регионе уничтожены беспилотники
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Подразделения ПВО отразили воздушную атаку в Тульской области, уничтожив четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
В результате инцидента пострадавших нет, разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано. Жителей просят соблюдать меры безопасности: избегать открытых пространств, отходить от окон, а также воздержаться от фото- и видеосъемки работы сил противовоздушной обороны.
