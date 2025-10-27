Логотип РИА URA.RU
В Тульской области уничтожили четыре дрона

Миляев: в Тульской области перехвачены четыре беспилотника ВСУ
28 октября 2025 в 00:46
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Подразделения ПВО отразили воздушную атаку в Тульской области, уничтожив четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

В результате инцидента пострадавших нет, разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано. Жителей просят соблюдать меры безопасности: избегать открытых пространств, отходить от окон, а также воздержаться от фото- и видеосъемки работы сил противовоздушной обороны.

