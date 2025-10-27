В Финляндии начали закрывать АЗС «Лукойла» на фоне санкций

Заправки объявили о закрытии в ноябре Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Финляндии автозаправочные станции сети Teboil, принадлежащей российской компании «Лукойл», начали массово закрываться. В ряде населенных пунктов уже названы конкретные даты прекращения работы. Об этом пишут местные СМИ.

«Teboil закрывает заправочные станции после включения в санкционный список США. Компания Teboil из Кемиярви объявила, что прекратит свою деятельность 9 ноября. Компания Siilinhovi Teboil в Вуореле продолжит свою деятельность до 17 ноября», — пишет финский журнал Talouselama.

По сведениям издания, в Финляндии по-прежнему насчитывается около 400 станций Teboil. 27 октября компания провела инструктаж для своих сотрудников, при этом топ-менеджмент отказался комментировать содержание мероприятия.

