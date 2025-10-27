В Финляндии начали закрывать АЗС «Лукойла» на фоне санкций
Заправки объявили о закрытии в ноябре
В Финляндии автозаправочные станции сети Teboil, принадлежащей российской компании «Лукойл», начали массово закрываться. В ряде населенных пунктов уже названы конкретные даты прекращения работы. Об этом пишут местные СМИ.
«Teboil закрывает заправочные станции после включения в санкционный список США. Компания Teboil из Кемиярви объявила, что прекратит свою деятельность 9 ноября. Компания Siilinhovi Teboil в Вуореле продолжит свою деятельность до 17 ноября», — пишет финский журнал Talouselama.
По сведениям издания, в Финляндии по-прежнему насчитывается около 400 станций Teboil. 27 октября компания провела инструктаж для своих сотрудников, при этом топ-менеджмент отказался комментировать содержание мероприятия.
Как сообщало URA.RU ранее, в связи с введением санкционных мер в отношении компании и ее дочерних структур со стороны ряда государств, «Лукойл» объявил о намерении реализовать свои зарубежные активы. Также в компании сообщили о начале рассмотрения предложений от потенциальных покупателей.
