Стармер заявил, что санкции США против России повлияли на положение Украины
Стармер заявил, что перспективы Украины после нового пакета санкций против РФ улучшаются
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
Введение новых санкций США против российского энергетического сектора ведет к улучшению ситуации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Так глава британского правительства прокомментировал ситуацию после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о новых ограничениях в отношении РФ.
«Ситуация улучшилась. На прошлой неделе произошли действительно важные события», — заявил Стармер в интервью Bloomberg.
Новые санкции США против российских нефтяных компаний, включая «Роснефть» и «Лукойл», были введены 23 октября и вызвали в Соединенных Штатах обеспокоенность относительно перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине. Администрация президента Дональда Трампа подчеркнула необходимость прекратить торговлю нефтью с Россией, а президент России Владимир Путин отметил, что ограничения направлены на усиление давления на руководство страны.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции Евросоюза против энергоресурсов из РФ не достигают поставленных целей. Он подчеркнул, что введение 19-го пакета ограничительных мер свидетельствует о неэффективности предыдущих решений.
Материал из сюжета:Санкции против России вообще и Урала в частности
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.