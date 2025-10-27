Стармер заявил, что санкции США против России повлияли на положение Украины

Стармер заявил, что перспективы Украины после нового пакета санкций против РФ улучшаются Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Введение новых санкций США против российского энергетического сектора ведет к улучшению ситуации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Так глава британского правительства прокомментировал ситуацию после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о новых ограничениях в отношении РФ.

«Ситуация улучшилась. На прошлой неделе произошли действительно важные события», — заявил Стармер в интервью Bloomberg.

Новые санкции США против российских нефтяных компаний, включая «Роснефть» и «Лукойл», были введены 23 октября и вызвали в Соединенных Штатах обеспокоенность относительно перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине. Администрация президента Дональда Трампа подчеркнула необходимость прекратить торговлю нефтью с Россией, а президент России Владимир Путин отметил, что ограничения направлены на усиление давления на руководство страны.

