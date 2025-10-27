Логотип РИА URA.RU
В Московской области ликвидировали два дрона

Собянин: в Москве сбили два беспилотника
28 октября 2025 в 00:30
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Над Московским регионом силами ПВО Минобороны РФ были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. На местах падения обломков работают оперативные службы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Воздушные цели, летевшие в направлении Москвы, своевременно обнаружены и нейтрализованы. Специалисты проводят осмотр территорий», — сообщил мэр города Сергей Собянин в telegram-канале.

