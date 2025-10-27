В Московской области ликвидировали два дрона
Собянин: в Москве сбили два беспилотника
28 октября 2025 в 00:30
В российском регионе ПВО уничтожило БПЛА ВСУ
Над Московским регионом силами ПВО Минобороны РФ были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. На местах падения обломков работают оперативные службы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
«Воздушные цели, летевшие в направлении Москвы, своевременно обнаружены и нейтрализованы. Специалисты проводят осмотр территорий», — сообщил мэр города Сергей Собянин в telegram-канале.
