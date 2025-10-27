«Известия»: самоволку предложили не считать службой в армии
Срок службы перестанет засчитываться во время самовольного оставления воинской части
Военнослужащим в России не будут засчитывать срок службы, если они самовольно покинут часть более чем на двое суток без уважительных причин. Соответствующий законопроект Минобороны в понедельник, 27 октября, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
«Срок военной службы перестанет засчитываться во время самовольного оставления воинской части. Мера, вероятно, направлена на повышение дисциплины и ответственности», — пишут «Известия».
Перечень уважительных причин ограничен тяжелой болезнью, случаями насилия или травли, а также форс-мажором. Поправки коснутся как солдат-срочников, так и контрактников.
По сведениям издания, предлагается не учитывать период отсутствия в части при исчислении военной службы, если военнослужащий покинул место службы без уважительных причин на срок свыше двух дней. Ранее уголовная ответственность наступала при отсутствии более 10 дней. Сейчас самовольное оставление части регулирует статья 337 Уголовного кодекса.
Как сообщало URA.RU, в России ужесточат наказание для бывших заключенных, которые подписали контракт с Минобороны и нарушили его условия. Согласно законопроекту, предлагается внести изменения в статьи 337, 338 и 339 УК РФ.
