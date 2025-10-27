«Страна»: на Украине назревает план по ослаблению режима Зеленского

Зеленский рискует потерять власть Фото: Официальный сайт президента Украины

На Украине назревает масштабная атака на политические позиции президента Владимира Зеленского, сообщает издание «Страна.ua». По информации украинских журналистов, в обществе растет недовольство ситуацией на фронте и чередой коррупционных скандалов, в частности обвинениями в адрес Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). На этой почве формируется план действий, направленных на ослабление влияния главы государства и перестройку власти в стране.

«Цель „антизеленской коалиции“ — ослабление власти Зеленского через лишение его контроля над большинством в Раде, а затем и контроля над Кабмином», — отмечается в публикации «Страны.ua». Авторы подчеркивают, что подобное развитие событий способно радикально изменить политический ландшафт Украины и поставить под вопрос позиции действующего президента.

В материале издания отмечается, что нарастающее недовольство ситуацией на фронте и обвинения в адрес Зеленского в провалах ВСУ воспринимаются как фактор, представляющий для него «потенциально еще большую опасность». По сведениям журналистов, оппозиционные силы уже начали консультации о возможных сценариях лишения главы государства поддержки парламентариев. В числе обсуждаемых мер — инициирование серии кадровых решений, которые могли бы изменить баланс в Верховной Раде, ограничив возможности президента формировать исполнительную власть.

