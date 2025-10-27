Логотип РИА URA.RU
Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам

28 октября 2025 в 00:34
Ряду регионов списали долг

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство России списало задолженность по бюджетным кредитам 14 субъектам страны на общую сумму более 26 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован 27 октября на официальном портале правовых актов. В список включены Бурятия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия — Алания, а также Брянская, Кировская, Костромская, Курганская, Саратовская, Тамбовская области и Еврейская автономная область.

«Списать задолженность… перед Российской Федерацией, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2024 года, по бюджетным кредитам… в объеме 26 090 367 545,18 рубля», — говорится в официальном документе, размещенном на портале правовых актов.

В пояснениях к распоряжению отмечается, что списанная задолженность формировалась в течение нескольких лет и касалась средств, выделенных ранее регионам из федерального бюджета. В правительстве считают, что эта мера поспособствует финансовой стабильности на местах и позволит региональным администрациям эффективнее реализовывать социальные программы и инфраструктурные проекты. Информация о конкретных механизмах дальнейшего взаимодействия с регионами и условиях для новых федеральных кредитов не приводится.

