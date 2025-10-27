Шойгу: Россия - образец национальной политики в отличие от плавильного котла США
По мнению Шойгу, у США и Англии плохое отношение к народу
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия является примером эффективной национальной политики и межнациональных отношений. Страна не следует по пути американского «плавильного котла» или британской имперской модели. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«В современном мире Россия является образцом национальной политики, а наша модель межнациональных отношений является примером для других государств. Это не американский „плавильный котел“, который уничтожает уникальность народов, это и не империя, несущая „цивилизацию“, какой, например, мнила себя Великобритания, где уважение к народам всегда оставалось чисто декларативным», — заявил Шойгу в интервью aif.ru.
Ранее Шойгу отмечал, что перспектива совместных исследований Аляски с американскими специалистами представляется вполне осуществимой. Тогда он отвечал на вопрос о реализуемости совместных с США проектов по изучению Аляски.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.