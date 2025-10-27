Шойгу: Россия - образец национальной политики в отличие от плавильного котла США

По мнению Шойгу, у США и Англии плохое отношение к народу Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия является примером эффективной национальной политики и межнациональных отношений. Страна не следует по пути американского «плавильного котла» или британской имперской модели. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«В современном мире Россия является образцом национальной политики, а наша модель межнациональных отношений является примером для других государств. Это не американский „плавильный котел“, который уничтожает уникальность народов, это и не империя, несущая „цивилизацию“, какой, например, мнила себя Великобритания, где уважение к народам всегда оставалось чисто декларативным», — заявил Шойгу в интервью aif.ru.