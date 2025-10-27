Британский профессор Эллиотт потребовал запретить бекон из-за риска болезней
Британский профессор потребовал запретить бекон из-за рака
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Британский профессор Крис Эллиотт потребовал запретить бекон и ветчину, поскольку эти продукты увеличивают риск развития рака. Соответствующее письмо в Минздрав Британии направил Институт глобальной продовольственной безопасности в Университете Квинс. Об этом сообщает британское издание.
«Канцерогенность бекона и ветчины была доказана десятью годами ранее. При этом власти не сделали ничего за это время для снижения потребления продуктов», — приводит Mirror слова профессора Криса Эллиотта.
Ранее российский токсиколог Михаил Кутушов также заявлял, что употребление продуктов из переработанного мяса вредно для здоровья. Кроме того, врач-онколог Анастасия Марьенко объясняла, как фастфуд может спровоцировать рак органов желудочно-кишечного тракта.
В России еще весной предлагали ввести маркировку вредной продукции. В частности, предлагалось ввести систему стоп-символов для пищевых продуктов, которые могут навредить человеку,
