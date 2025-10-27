Пенсионерам с низкими доходами хотят компенсировать стоимость лекарств

Пенсионеры с низким доходом смогут получить компенсацию за лекарства. Документ предполагает, что компенсировать расходы на препараты будут пенсионерам, чей доход не превышает полуторный размер прожиточного минимума в регионе проживания. Об этом говорится в тексте законопроекта, который подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым.

«Законопроект направлен на усиление социальной поддержки наиболее уязвимых категорий граждан и реализацию принципов здравоохранения через механизм полной компенсации стоимости лекарств, назначенных врачом, для пенсионеров, чей доход ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума в регионе проживания», — говорится в документе. Слова приводит издание « Известия »

По словам Сергея Миронова, сейчас большинство пенсионеров лишены системных льгот. Он напомнил, что государственная поддержка в виде дополнительных выплат предусмотрена только для лиц старше 80 лет. Остальные пожилые россияне вынуждены жить на свои пенсии, которые часто ниже 20 тысяч рублей при установленном в регионах прожиточном минимуме пенсионера 12–17 тысяч. При этом, согласно данным Росстата, цены на лекарства в 2024 году выросли на 12%, тенденция к росту сохраняется.