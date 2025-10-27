На Сахалине отключился свет после яркой вспышки в небе

Сахалин оказался в темноте после яркой вспышки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Южно-Сахалинска и ряда населенных пунктов региона утром 28 октября остались без электроэнергии. О массовых отключениях рассказали жители Дальнего, Ново-Александровска, Новотроицкого, а также городов Углегорск и Шахтерск. Свет пропал примерно в 7:45 по местному времени, что вызвало перебои в инфраструктуре. Об этом сообщают в местных СМИ и пабликах.

«Информация об отсутствии электроэнергии поступила от жителей Дальнего, Ново-Александровска и Новотроицкого. Также стало известно, что Углегорск и Шахтерск остались без света. Причины отключения пока неизвестны», — написала газета «Аргументы и Факты».

Очевидцы отмечают, что непосредственно перед исчезновением электричества в небе над Сахалином был зафиксирован яркий световой импульс, после чего здания оказались обесточенными. Соответствующие кадры в социальных сетях появились с перекрестка проспекта Мира и улицы Бумажной. Информация о характере аварии и сроках восстановления не уточняется, однако энергетики уже разбираются в ситуации.

Продолжение после рекламы