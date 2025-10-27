На Сахалине отключился свет после яркой вспышки в небе
Сахалин оказался в темноте после яркой вспышки
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Жители Южно-Сахалинска и ряда населенных пунктов региона утром 28 октября остались без электроэнергии. О массовых отключениях рассказали жители Дальнего, Ново-Александровска, Новотроицкого, а также городов Углегорск и Шахтерск. Свет пропал примерно в 7:45 по местному времени, что вызвало перебои в инфраструктуре. Об этом сообщают в местных СМИ и пабликах.
«Информация об отсутствии электроэнергии поступила от жителей Дальнего, Ново-Александровска и Новотроицкого. Также стало известно, что Углегорск и Шахтерск остались без света. Причины отключения пока неизвестны», — написала газета «Аргументы и Факты».
Очевидцы отмечают, что непосредственно перед исчезновением электричества в небе над Сахалином был зафиксирован яркий световой импульс, после чего здания оказались обесточенными. Соответствующие кадры в социальных сетях появились с перекрестка проспекта Мира и улицы Бумажной. Информация о характере аварии и сроках восстановления не уточняется, однако энергетики уже разбираются в ситуации.
Ранее, 24 октября, без света оказалась Курская область. В частности, электроэнергия и тепло пропали в восточном микрорайоне города и населенном пункте Октябрьское.
- Александр28 октября 2025 04:05Над югом сахалина что то ярко бахнуло и пропало энергоснабжение. Неиспытание ли это нашей Алабуги?