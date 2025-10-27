Для российских школьников предложено ввести шведский стол

Инициатива связана с некоторыми жалобами на школьное питание Фото: Размик Закарян © URA.RU

Депутат Госдумы Ирина Филатова предложила ввести в российских школах систему питания по принципу «шведского стола». Соответствующее обращение на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой парламентарий направила 27 октября.

«Прошу Вас рассмотреть возможность реализации следующих мер… рассмотреть вопрос о нормативном закреплении и методической поддержке внедрения прогрессивных форм организации питания (например, шведский стол в школах), доказавших свою эффективность в снижении объемов пищевых отходов», — говорится в обращении депутата к главе Роспотребнадзора, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам Филатовой, в адрес депутатов Госдумы поступает множество жалоб от граждан на несоответствие вкуса и качества питания, предоставляемого в образовательных и медицинских учреждениях. Как отмечает депутат, формальные требования к школьной еде соблюдаются, однако блюда часто не нравятся детям, что снижает их интерес к питанию и приводит к излишкам.

Филатова подчеркнула, что внедрение шведского стола позволит сделать питание в школах более гибким и ориентированным на предпочтения учащихся. Помимо этого, депутат предлагает начать работу совместно с Минздравом и Минпросвещения по созданию обновленных типовых меню и технологических карт, которые отвечали бы современным вкусам детей и использовали разрешенные технологии для улучшения качества детских блюд. В документе, переданном ведомству, даются рекомендации по разработке новых стандартов для школьного питания, а также отмечается необходимость дальнейшего мониторинга удовлетворенности учеников школьными обедами.