NASA удалило данные об астероиде 2025 US6 после появления болида над РФ

NASA удалило данные

NASA ограничило доступ к данным о характеристиках астероида 2025 US6, который может быть причастен к появлению яркого болида над Москвой и Подмосковьем утром 27 октября. Об этом говорится в telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По данным ученых, до появления сообщений о необычном космическом явлении информация о траектории и параметрах малой планеты была открыта на сайте Лаборатории реактивного движения (JPL), а также на зеркале Европейского космического агентства, однако теперь эти сведения удалены.

«Из базы NASA близких сближений с Землей сегодня была изъята информация о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6. По состоянию на утро сегодняшнего дня, до момента появления информации о наблюдении болида в центральной России, эта информация присутствовала и находилась в открытом доступе. В настоящее время сведения о теле недоступны как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения (JPL), так и на зеркалах Европейского космического агентства», — сказано в сообщении лаборатории.

По предварительной оценке специалистов ИКИ РАН, астероид 2025 US6 имел размер около 2 метров и, согласно расчетам, должен был пролететь рядом с Землей на минимальном расстоянии примерно 150 тыс. километров 28 октября. Однако в лаборатории не исключают возможную связь между исчезновением данных и появлением болида над Московским регионом. Эксперты уточнили, что тело такого размера могло бы войти в атмосферу и вызвать аналогичную визуальную вспышку.

