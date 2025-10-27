NASA удалило данные об астероиде 2025 US6 после появления болида над РФ
NASA удалило данные
Фото: spacePD/pickupimage
NASA ограничило доступ к данным о характеристиках астероида 2025 US6, который может быть причастен к появлению яркого болида над Москвой и Подмосковьем утром 27 октября. Об этом говорится в telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По данным ученых, до появления сообщений о необычном космическом явлении информация о траектории и параметрах малой планеты была открыта на сайте Лаборатории реактивного движения (JPL), а также на зеркале Европейского космического агентства, однако теперь эти сведения удалены.
«Из базы NASA близких сближений с Землей сегодня была изъята информация о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6. По состоянию на утро сегодняшнего дня, до момента появления информации о наблюдении болида в центральной России, эта информация присутствовала и находилась в открытом доступе. В настоящее время сведения о теле недоступны как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения (JPL), так и на зеркалах Европейского космического агентства», — сказано в сообщении лаборатории.
По предварительной оценке специалистов ИКИ РАН, астероид 2025 US6 имел размер около 2 метров и, согласно расчетам, должен был пролететь рядом с Землей на минимальном расстоянии примерно 150 тыс. километров 28 октября. Однако в лаборатории не исключают возможную связь между исчезновением данных и появлением болида над Московским регионом. Эксперты уточнили, что тело такого размера могло бы войти в атмосферу и вызвать аналогичную визуальную вспышку.
Ранее в социальных сетях появились десятки сообщений и видеозаписей, на которых видно, как светящийся болид пересекает небо над Москвой и Подмосковьем около 6:30 по местному времени. Многие очевидцы и российские астрономические сообщества предположили, что вспышка могла быть вызвана входом в атмосферу небольшого метеорита или фрагмента космического мусора. Уточнить точную природу небесного объекта ученые обещают после детализации аналитики и сопоставления траекторий.
