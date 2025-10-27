Daily Mail: в Чернобыле заметили синих собак

Синие собаки появились в зоне отчуждения Фото: Илья Московец © URA.RU

Собаки с необычным синим окрасом были замечены на территории Чернобыльской зоны отчуждения в октябре 2025 года. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на американскую некоммерческую организацию «Собаки Чернобыля». Видео с животными было размещено на странице организации: на кадрах — несколько стай собак, среди которых выделяется как минимум одна полностью синяя особь.

Причиной изменения окраса специалисты называют возможное воздействие химических веществ. «Группа под названием „Собаки Чернобыля“ опубликовала видео, на котором запечатлены несколько стай собак, среди которых как минимум одна полностью синяя», — приводит издание сообщения организации. По словам представителей «Собак Чернобыля», ранее среди животных такого окраса не замечали, а изменение цвета шерсти связывают с возможным контактом с химикатами на территории зоны отчуждения. При этом звери, несмотря на необычный внешний вид, судя по записи, ведут себя активно и проявляют признаки хорошего самочувствия.

Зооволонтеры отмечают, что продолжают наблюдать за состоянием популяции собак в Чернобыле, регулярно фиксируя любые аномалии. Специалисты предполагают, что синие собаки могли найти убежище или пролежать некоторое время на территории с остатками промышленных материалов, используемых на объектах до аварии. В настоящее время ведется мониторинг состояния здоровья животных — по данным организации, угрозы их жизни нет, однако эксперты намерены подробно исследовать причины окрашивания и исключить воздействие радиации.

