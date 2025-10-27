Логотип РИА URA.RU
Тагильчане стали чемпионами России по ПОДА-футболу

28 октября 2025 в 03:42
Первый этап по ПОДА-футболу прошел в Нижнем Тагиле

Фото: Илья Московец © URA.RU

Команда из Нижнего Тагила «Шаг вперед» стала первым в истории чемпионом России по ПОДА-футболу на электроколясках. Финальные игры национального турнира прошли в «Сириусе» в Сочи. Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев.

«Наша команда „Шаг вперед“ показала класс и обошла всех соперников! Поздравляю ребят, капитана Сашу Коченкова!» — заявил мэр в своем telegram-канале.

Чемпионат в этом году проводился впервые. Всего в нем участвовали спортсмены из нескольких регионов России. Открытие чемпионата проходило в Нижнем Тагиле. Тогда на открытии присутствовал экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин

