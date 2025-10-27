Тагильчане стали чемпионами России по ПОДА-футболу

Первый этап по ПОДА-футболу прошел в Нижнем Тагиле Фото: Илья Московец © URA.RU

Команда из Нижнего Тагила «Шаг вперед» стала первым в истории чемпионом России по ПОДА-футболу на электроколясках. Финальные игры национального турнира прошли в «Сириусе» в Сочи. Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев.

«Наша команда „Шаг вперед“ показала класс и обошла всех соперников! Поздравляю ребят, капитана Сашу Коченкова!» — заявил мэр в своем telegram-канале.