Легендарный памятник Екатеринбурга возвращается после реставрации

В Екатеринбург возвращают «Памятник клавиатуре»
28 октября 2025 в 02:04
Памятник убрали из Екатеринбурга в конце сентября

Фото: Илья Московец © URA.RU

Легендарный екатеринбургский арт-объект «Памятник клавиатуре» возвращают на прежнее место на набережной Исети. Уже уложено щебеночное основание, и идет монтаж бетонных блоков, имитирующих клавиши.

«Всего на реставрацию ушло чуть больше месяца. Рабочие очистили все элементы арт-объекта от слоев краски, чтобы придать „клаве“ первоначальный облик», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Атома».

Под каждую из 104 бетонных клавиш рабочие засыпали новый слой из щебня. Дополнительно вся поверхность была обработана антивандальным покрытием. Установка всех клавиш продлится несколько дней. После этого арт-объект снова станет доступен для жителей и гостей Екатеринбурга.

В сентябре 2025 года местные жители заметили, что памятник убрали с берега Исети. Демонтаж связан с началом реставрационных работ, приуроченных к 20-летию арт-объекта.

