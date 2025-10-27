Легендарный памятник Екатеринбурга возвращается после реставрации

Памятник убрали из Екатеринбурга в конце сентября Фото: Илья Московец © URA.RU

Легендарный екатеринбургский арт-объект «Памятник клавиатуре» возвращают на прежнее место на набережной Исети. Уже уложено щебеночное основание, и идет монтаж бетонных блоков, имитирующих клавиши.

«Всего на реставрацию ушло чуть больше месяца. Рабочие очистили все элементы арт-объекта от слоев краски, чтобы придать „клаве“ первоначальный облик», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Атома».

Под каждую из 104 бетонных клавиш рабочие засыпали новый слой из щебня. Дополнительно вся поверхность была обработана антивандальным покрытием. Установка всех клавиш продлится несколько дней. После этого арт-объект снова станет доступен для жителей и гостей Екатеринбурга.

