Легендарный памятник Екатеринбурга возвращается после реставрации
Памятник убрали из Екатеринбурга в конце сентября
Фото: Илья Московец © URA.RU
Легендарный екатеринбургский арт-объект «Памятник клавиатуре» возвращают на прежнее место на набережной Исети. Уже уложено щебеночное основание, и идет монтаж бетонных блоков, имитирующих клавиши.
«Всего на реставрацию ушло чуть больше месяца. Рабочие очистили все элементы арт-объекта от слоев краски, чтобы придать „клаве“ первоначальный облик», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Атома».
Под каждую из 104 бетонных клавиш рабочие засыпали новый слой из щебня. Дополнительно вся поверхность была обработана антивандальным покрытием. Установка всех клавиш продлится несколько дней. После этого арт-объект снова станет доступен для жителей и гостей Екатеринбурга.
В сентябре 2025 года местные жители заметили, что памятник убрали с берега Исети. Демонтаж связан с началом реставрационных работ, приуроченных к 20-летию арт-объекта.
