Пьяный свердловчанин, новая машина и фейки: что известно о страшном ДТП, где погибли две сестры

В результате ДТП погибли две сестры Фото: предоставлено следственным комитетом Свердловской области

В Ревде (Свердловская область) вечером 27 октября Михаил, за рулем «двенашки» потерял управление и насмерть сбил двух девочек. Еще одна находится сейчас в реанимации, за ее жизнь борются врачи. Все, что известно о страшной аварии — в материале URA.RU.

Где произошла авария

В Ревде на улице Чехова 37-летний Михаил за рулем отечественного авто вылетел на тротуар. Там он сбил троих девочек, две из которых погибли. Сам водитель и еще одна пострадавшая доставлены в реанимацию, им предоставляют всю необходимую помощь. В сети распространялся фейк о том, что, якобы, третья девочка, попавшая под колеса, также погибла. Эту информацию быстро опровергли.

Что стало причиной аварии

По информации силовиков, мужчина, в момент аварии, был пьян. Он потерял управление над автомобилем, из-за чего произошла трагедия. Сначала он влетел в девочек, а после врезался в магазин «Монеточка», который был рядом.

Возбуждение уголовного дела

Сразу после ДТП на место прибыли сотрудники следственного комитета. Они установили, что девочки ждали зеленого сигнала светофора, чтобы перейти дорогу, как на них вылетела машина. Две погибшие были сестрами. В результате возбуждено уголовное дело по признакам статьи ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Если мужчину признают виновным, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Что известно про водителя

За рулем роковой «двенашки» находился 37-летний Михаил. Он работает монтажником. Авто он купил в начале октября в Первоуральске. Незадолго до трагедии местные жители видели Михаила, который опасно ездил по улицам Ревды. Его авто носило из стороны в сторону, а сам он ехал на большой скорости. После аварии в машине мужчины нашли много бутылок алкоголя. Сейчас Михаил пришел в себя в больнице Ревды. Он не понимает, как произошла авария. По непотвержденной информации, мужчина недавно вернулся с СВО

