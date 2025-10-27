Свердловчане рассказали о сестрах, которых на полной скорости сбил пьяный водитель

На месте трагедии горожане организовали стихийный мемориал (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Несовершеннолетние сестры, которых сбил насмерть 37-летний Михаил С. в Ревде, занимались танцами. Об этом URA.RU рассказала местная жительница, знакомая с их семьей.

«Они хорошо учились, ходили на танцы. Семья у них порядочная», — сказала собеседница агентства.

Погибшим было 7 и 9 лет. Их 11-летняя подруга, которую тоже сбил Михаил, сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Врачи борются за ее жизнь.

По предварительным данным, ЧП произошло в 20 часов на улице Чехова. Мужчина не справился с управлением и сбил девочек на светофоре. После этого он влетел в здание продуктового магазина «Монетка». Сестры скончались на месте происшествия, Михаила госпитализировали.

Продолжение после рекламы