Свердловчане рассказали о сестрах, которых на полной скорости сбил пьяный водитель
На месте трагедии горожане организовали стихийный мемориал (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Несовершеннолетние сестры, которых сбил насмерть 37-летний Михаил С. в Ревде, занимались танцами. Об этом URA.RU рассказала местная жительница, знакомая с их семьей.
«Они хорошо учились, ходили на танцы. Семья у них порядочная», — сказала собеседница агентства.
Погибшим было 7 и 9 лет. Их 11-летняя подруга, которую тоже сбил Михаил, сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Врачи борются за ее жизнь.
По предварительным данным, ЧП произошло в 20 часов на улице Чехова. Мужчина не справился с управлением и сбил девочек на светофоре. После этого он влетел в здание продуктового магазина «Монетка». Сестры скончались на месте происшествия, Михаила госпитализировали.
В больнице он пришел в сознание и пытается вспомнить аварию. Предположительно, в момент ДТП он мог быть в состоянии опьянения. Следователи возбудили уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Все, что известно о громкой трагедии, агентство собирает в этом сюжете.
Материал из сюжета:Пьяный водитель в Ревде сбил трех девочек
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!