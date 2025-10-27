Трагедия произошла на улице Чехова вечером 27 октября Фото: предоставлено ГАИ по Свердловской области

В Ревде (Свердловская область) 37-летний Михаил С., который, предположительно, сбил троих девочек (две погибли), пришел в сознание. Мужчина пытается вспомнить аварию, сказал URA.RU местный житель.

«Как это вообще возможно? Что произошло? Боюсь. Убил?» — говорит Михаил на видео из местной больницы. Медики оказали ему необходимую помощь. Также врачи борются за жизнь третьей пострадавшей девочки.

По данным ГАИ, авария произошла в 20 часов возле магазина «Монетка» на улице Чехова. По предварительным данным, Михаил не справился с управлением и сбил несовершеннолетних. Девочки, которые погибли, были родными сестрами. Михаил в момент ДТП мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Продолжение после рекламы