Общество

Многодетную вдову из Челябинска могут выселить из подаренной квартиры

28 октября 2025 в 17:35
Выселения буйных соседей можно добиться через суд

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Челябинске многодетную вдову могут выселить из подаренной меценатом в марте 2025 года квартиры из-за жалоб соседей на бесконечные пьянки и шум. Комитет по управлению имуществом уже уведомил женщину об этом, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. 

«КУИЗО уже предупредил женщину. Если жалобы от соседей не прекратятся, будут предприняты кардинальные меры», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. 

Сухановы жили в аварийном доме по улице Цимлянской, который власти решили расселить и снести. В качестве компенсации Сухановым по закону была положена комната площадью 19 квадратных метров. Но семье, в которой воспитываются пять детей, вызвался помочь неизвестный меценат, который подарил двухкомнатную квартиру площадью 65 квадратных метров в микрорайоне Чурилово. 

Но соседи многоэтажки жалуются на семью. Ночью они разгромили всю входную группу.

«Если ей подарили квартиру, то не значит, что в ней можно творить, что хотите. Это общедомовое имущество, пусть оплачивают теперь замену и новую дверь», — говорят соседи, пишет «Агентство чрезвычайных новостей».

Со слов соседей, в подаренной квартире живет несовершеннолетний сын. Там происходят бесконечные пьянки и шум. Оказалось, что подаренная квартира — не единственное жилье многодетной семьи.

