Челябинца наградили за спасение ребенка после нападения рецидивиста с ножом

Мужчина, который спас жизнь 11-летнему мальчику в Металлургическом районе Челябинска, по поручению главы СКР Александра Бастрыкина получил ведомственную награду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По поручению главы ведомства А.И. Бастрыкина и.о. руководителя следственного управления СК России по Челябинской области К.В. Правосудов вручил Почетную грамоту СК России жителю Челябинска за спасение 11-летнего мальчика. В ходе встречи и.о. руководителя регионального управления СК России выразил искреннюю благодарность Андрею Напалкову за проявленное мужество и неравнодушие», — прокомментировали в пресс-службе СК России по Челябинской области.

Рецидивист напал на незнакомого мальчика с ножом 14 апреля. Он нанес ребенку несколько ударов и скрылся. Челябинец вызвал бригаду скорой помощи и находился рядом с пострадавшим до ее приезда.

