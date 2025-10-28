Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

Челябинца наградили за спасение ребенка после нападения рецидивиста с ножом

28 октября 2025 в 17:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Александр Бастрыкин наградил челябинца за спасение ребенка

Александр Бастрыкин наградил челябинца за спасение ребенка

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мужчина, который спас жизнь 11-летнему мальчику в Металлургическом районе Челябинска, по поручению главы СКР Александра Бастрыкина получил ведомственную награду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По поручению главы ведомства А.И. Бастрыкина и.о. руководителя следственного управления СК России по Челябинской области К.В. Правосудов вручил Почетную грамоту СК России жителю Челябинска за спасение 11-летнего мальчика. В ходе встречи и.о. руководителя регионального управления СК России выразил искреннюю благодарность Андрею Напалкову за проявленное мужество и неравнодушие», — прокомментировали в пресс-службе СК России по Челябинской области.

Рецидивист напал на незнакомого мальчика с ножом 14 апреля. Он нанес ребенку несколько ударов и скрылся. Челябинец вызвал бригаду скорой помощи и находился рядом с пострадавшим до ее приезда.

Продолжение после рекламы

Подозреваемого задержали через 20 минут, им оказался неоднократно ранее судимый местный житель. В пресс-службе регионального СКР отметили, что расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время его направят в суд.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал