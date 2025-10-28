В Челябинской области ищут строителей на зарплату свыше 120 тысяч рублей

У маляров зарплаты за год выросли на 26% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в третьем квартале 2025 года вырос спрос на специалистов строительной отрасли. Малярам, чьи зарплаты за год выросли на 26%, предлагают заработок в размере 121 400 рублей в месяц. Проектировщики могут зарабатывать более 120 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В Челябинской области вырос спрос на услуги проектирования электросетей: он увеличился на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в Челябинске — на 62%. Число запросов на проектирование отопления и водоснабжения в городе выросло на 46%, проектирование газовых сетей по области — на 38%, составление сметы на монтаж оборудования в регионе — на 35%, а проектирование канализации в городе — на 20%.», — сообщили в пресс-службе.

У челябинцев за год на 36% вырос интерес к монтажу кровли из композитной черепицы. Кладочные работы жители региона стали заказывать на четверть чаще. Интерес к кладке газоблоков в регионе вырос на 40%, в городе — на 27%.

В регионе стали востребованы услуги кладки печи, камина, кирпича и пеноблоков. Челябинцы вдвое чаще заказывали сварку алюминия и металлоконструкций. Спрос на услуги по ручной дуговой сварке в городе вырос на 16%, а по сварке нержавейки — на 14%.