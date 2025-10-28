Главбух и экономист челябинской больницы попали под суд за 7 млн рублей, потраченных на косметолога

Деньги были выделены на оказание отдельных медицинских услуг гражданам, но их потратили на косметолога Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске под суд отдали экономиста и главного бухгалтера городской клинической больницы № 9, которые за счет средств медучреждения оплатили несколько приемов у косметолога. Всего было потрачено более семи миллионов рублей, сообщили пресс-службы региональных ГУ МВД России и СУ СК, а также прокуратуры.

«На банковские счета двух должностных лиц больницы поступали деньги, которыми производилась оплата за оказание дорогостоящих косметологических услуг в известном медцентре. Стоимость часовой такой процедуры могла достигать 40 тысяч и более рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, с 1 января 2022 года по 8 августа 2024 года подозреваемые украли более семи миллионов рублей, которые принадлежали медицинскому учреждению. Деньги были выделены на оказание отдельных медицинских услуг гражданам, но женщины оплатили ими услуги косметолога, в том числе инъекции лица, ультразвуковую подтяжку живота, коррекцию овала лица, блефаропластику век и другие. «Услуги оказаны 22 лицам, включая самих обвиняемых», — сообщила пресс-служба СУ СК по Челябинской области.

Продолжение после рекламы

Возбуждены уголовные дела по пунктам «а» «б» части второй статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), части первой статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), частям четвертой и пятой статьи 33, части первой статьи 285 УК РФ (подстрекательство и пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.