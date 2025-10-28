Сделка по продаже «Южуралзолота» завершится в первом полугодии 2026 года

Минфин ожидает завершения сделки по продаже ЮГК в 1 полугодии 2026 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сделка по продаже активов национализированного холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) из Челябинской области окончательно завершится в первом полугодии 2026 года. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Сделка будет носить характер двухэтапный. Сейчас один из вариантов обсуждается, я думаю, что полное окончание будет в первом полугодии следующего года», — заявил Моисеев в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Его слова цитирует РИА «Новости».

Холдинг ЮГК, принадлежавший ранее вице-спикеру заксобарния Челябинской области, был национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ в июле этого года. Как полагает следствие, Струков незаконно получил под контроль холдинг с использованием своего служебного положения.

Одними из потенциальных покупателей контрольного пакета акций могут стать структуры Уральской горно-металлургической компании (УГМК), писали ранее «Известия» со ссылкой на собственные источники. На начало октября сообщалось, что переговоры на эту тему активно ведутся.