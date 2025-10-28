Сделка по продаже «Южуралзолота» завершится в первом полугодии 2026 года
Минфин ожидает завершения сделки по продаже ЮГК в 1 полугодии 2026 года
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Сделка по продаже активов национализированного холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) из Челябинской области окончательно завершится в первом полугодии 2026 года. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
«Сделка будет носить характер двухэтапный. Сейчас один из вариантов обсуждается, я думаю, что полное окончание будет в первом полугодии следующего года», — заявил Моисеев в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Его слова цитирует РИА «Новости».
Холдинг ЮГК, принадлежавший ранее вице-спикеру заксобарния Челябинской области, был национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ в июле этого года. Как полагает следствие, Струков незаконно получил под контроль холдинг с использованием своего служебного положения.
Одними из потенциальных покупателей контрольного пакета акций могут стать структуры Уральской горно-металлургической компании (УГМК), писали ранее «Известия» со ссылкой на собственные источники. На начало октября сообщалось, что переговоры на эту тему активно ведутся.
Накануне стало известно, что Струков вывел за границу свыше 163 миллиардов рублей. На эти деньги была куплена недвижимость, яхты и предметы роскоши. Вся информация о национализации ЮГК собрана в сюжете на URA.RU.
