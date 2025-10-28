Логотип РИА URA.RU
Популярный артист и блогер снял клип о челябинском кампусе

Артист и блогер Артур Диланян снял клип о челябинском кампусе
28 октября 2025 в 18:02
Про челябинский кампус придумали песню

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Популярный российский артист, музыкант и блогер Артур Диланян (выступает под творческим псевдонимом Yan Dilan) с участием дочери Дарины снял клип о челябинском международном кампусе, который строится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Видео размещено на странице артиста в соцсети.

«Здесь строится кампус международного уровня. Скоро здесь будут студенты и профессура», — говорит Диланян в клипе. По творческому замыслу, в Челябинск он приехал, чтобы выбрать лучший университет для дочери Дарины. 

В клипе артист по видеосвязи рассказывает дочке о всех преимуществах будущего кампуса. Говорит про объединение семи крупных вузов на базе кампуса, 40 лабораторий, в которых будут изучать, как сделать заводы «умными», а также про передовую инженерную школу. 

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее доложил членам правительства РФ о строительстве межвузовского кампуса. В ближайшее время численность рабочих на объекте вырастет до тысячи человек, сообщил губернатор. Также Текслер в своем telegram-канале опубликовал видео, на котором показано, как продвигается строительство кампуса. Сейчас работы сосредоточены на строительстве шести гостиничных корпусов. Параллельно начат третий этап, в рамках которого будет возведен учебно-научный комплекс.

Материал из сюжета:

Строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске

