Популярный артист и блогер снял клип о челябинском кампусе

Про челябинский кампус придумали песню Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Популярный российский артист, музыкант и блогер Артур Диланян (выступает под творческим псевдонимом Yan Dilan) с участием дочери Дарины снял клип о челябинском международном кампусе, который строится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Видео размещено на странице артиста в соцсети.

«Здесь строится кампус международного уровня. Скоро здесь будут студенты и профессура», — говорит Диланян в клипе. По творческому замыслу, в Челябинск он приехал, чтобы выбрать лучший университет для дочери Дарины.

В клипе артист по видеосвязи рассказывает дочке о всех преимуществах будущего кампуса. Говорит про объединение семи крупных вузов на базе кампуса, 40 лабораторий, в которых будут изучать, как сделать заводы «умными», а также про передовую инженерную школу.

