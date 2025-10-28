Челябинский губернатор Текслер назвал вектор развития малого и среднего предпринимательства

Развитие туризма стало одним из векторов предпринимательства Фото: Размик Закарян © URA.RU

Туризм и креативные индустрии стали ключевыми драйверами для развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«Главная задача — сохранить положительную динамику: по доле, по росту, по объему — по всем показателям эту траекторию нужно удержать. Будем поддерживать промышленный бизнес и новые направления — креативные индустрии, туризм, а также искать другие драйверы роста», — отметил Текслер на встрече с представителями областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства (МСП) «ОПОРА РОССИИ».

Текслер добавил, что область последовательно поддерживает технологическое развитие, импортозамещение и рост кооперации МСП с промпредприятиями. Губернатор подчеркнул значительный вклад малого и среднего бизнеса в экономику региона. По его словам, сегодняшний сектор МСП формирует около 28% валового регионального продукта. В этой сфере трудится свыше 660 тысяч человек, а число предпринимателей в регионе превышает 146 тысяч, демонстрируя поступательный рост. Совокупный оборот предприятий МСП в области приближается к трем триллионам рублей. Кроме того, в регионе зарегистрировано свыше 318 тысяч самозанятых граждан.

Продолжение после рекламы

Достичь таких показателей удалось во многом благодаря реализации комплекса государственных мер поддержки, в первую очередь в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Множество инструментов развивается в результате конструктивного диалога правительства с бизнес-сообществом. Председатель Челябинского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Клеутин подтвердил готовность организации продолжать взаимодействие с областными властями и поблагодарил за оперативное взаимодействие.

«По вашей инициативе в области внедряются механизмы, которые действительно меняют ситуацию: начала действовать региональная промышленная ипотека, реализуется адресная программа повышения производительности труда, аналогичная федеральной, а также другие меры. Челябинская область стала одним из первых регионов, где малый и средний бизнес получил доступ к инструментам бережливого производства на равных с крупными предприятиями, а льготные займы Фонда развития промышленности по-прежнему остаются одними из наиболее востребованных», — отметил Клеутин.