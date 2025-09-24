Новым депутатам челябинского заксобрания выдали мандаты

Депутатам заксобрания Челябинской области, избранным по партийным спискам, вручили удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.
«На 130-м заседании облизбиркома состоялась торжественная церемония вручения удостоверений депутатам законодательного собрания восьмого созыва, избранным в ходе голосования 12-14 сентября по единому избирательному округу. Документ об избрании парламентариям вручал председатель областной избирательной комиссии Евгений Голицын», — сообщается в telegram-канале избиркома.
От «Единой России» депутатами стали Андрей Орехов, Олег Гербер, Анатолий Еремин, Александр Заозеров, Евгений Губанов, Андрей Шмидт, Анатолий Брагин, Валерий Колокольцев, Виталий Маслов, Рамиль Рахманкулов, Валерий Филиппов, Евгений Субачев, Илья Таболин, Олег Садовских, Евгений Рева, Наталья Лощинина, Светлана Буравова, Владислав Уланов и Виген Мхитарян.
«Партию пенсионеров» в заксобрании будет представлять Степан Фирстов, «Новых людей» — Максим Гулин и Евгений Горшков. Депутатами от ЛДПР стали Виталий Пашин и Алексей Беседин. Депутатом от КПРФ стал Константин Куркин. От «Справедливой России» по партийному списку в ЗСО прошли Василий Швецов, Ксения Морозова, Владимир Бекишев и Алексей Чеченин.
Первое заседание заксобрания состоится 2 октября. На нем Олег Цепкин сложит полномочия депутат в связи с выдвижением на пост члена Совета Федерации. Ксения Морозова, Светлана Буравова и Виген Мхитарян являются депутатами гордумы Челябинска. Они сдадут мандаты муниципальных депутатов в связи с избранием в заксобрание региона.
