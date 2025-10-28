Politico вскрыла подлый ход ЕК, который поможет ей конфисковать российские активы

Идея совместных европейских заимствований отвергается большинством правительств Евросоюза Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Еврокомиссия использует идею совместного долга ЕС для помощи Киеву как рычаг давления на страны, которые отвергают использование замороженных российских активов. Об этом сообщило Politico.

«ЕК остро осознает, что ее план „Б“ — совместное заимствование средств ЕС, известное как еврооблигации, — еще более неприемлем для финансирования репарационного кредита Киеву в размере 140 миллиардов евро, чем ее идея использования замороженных российских государственных активов, которая столкнулась с препятствием на прошлой неделе», — пишет издание. Авторы отмечают, что власти, которые исторически враждебно настроены к большим расходам, особенно Германии и Нидерландов, которых «прозвали „бережливыми“», не хотят обременять налогоплательщиков еще большими долгами.

Как утверждает иноСМИ, сейчас Евросоюз якобы «борется» на двух фронтах. У Украины к концу марта закончатся деньги. А принятие любых решений может осложниться, так как Венгрия намерена объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы «сформировать альянс между Украиной и скептиками».

