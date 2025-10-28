День дзюдо 2025: картинки и поздравления к празднику любимого спорта Путина

Международный день дзюдо отмечают 28 октября 2025 Фото: Илья Московец © URA.RU

28 октября отмечают Международный день дзюдо. В России этот спорт особенно популярен во многом благодаря личному примеру и поддержке Владимира Путина. URA.RU собрало историю этого вида спорта, лучшие картинки и поздравления к празднику.

Когда отмечают Всемирный день дзюдо в 2025 году

Всемирный день дзюдо отмечается 28 октября — в день рождения основателя этого боевого искусства Дзигоро Кано. В 2025 году дата выпадает на вторник. Праздник объединяет спортсменов по всему миру.

История дзюдо

Дзюдо — один из самых популярных видов боевых искусств в мире — имеет богатую историю, уходящую корнями в японские традиции. Его создание связано с именем Дзигоро Кано, который сумел преобразовать древние боевые техники в современный вид спорта.

Продолжение после рекламы

Истоки: от дзю-дзюцу к новому искусству

Основой для дзюдо послужило дзю-дзюцу — древнее боевое искусство самураев, зародившееся в Японии. Согласно историческим данным, принципы этого единоборства были сформулированы врачом Сиробэем Акиямой, который наблюдая за гибкими ветками деревьев, выдерживающими снегопад, понял преимущество податливости перед грубой силой.

В период феодальных войн дзю-дзюцу достигло расцвета, однако с началом эпохи Мэйдзи в 1868 году традиционное боевое искусство стало терять популярность.

Рождение дзюдо: революция Дзигоро Кано

В 1882 году молодой педагог Дзигоро Кано основал школу Кодокан, систематизировав лучшие приемы дзю-дзюцу и исключив наиболее опасные техники. Новое искусство получило название «дзюдо», что переводится как «мягкий путь».

Кано рассматривал дзюдо не только как боевое искусство, но и как философию, средство физического и духовного воспитания молодежи.

Международное признание

Уже в 1886 году дзюдо было официально признано в Японии и включено в программу учебных заведений. Особый интерес к единоборству проявили:

Президент США Теодор Рузвельт, оборудовавший зал для тренировок в Белом доме

Индийский мыслитель Рабиндранат Тагор

Представители 21 страны на первом чемпионате мира в 1956 году

В 1964 году дзюдо вошло в программу Олимпийских игр в Токио, что подтвердило его статус международного вида спорта.

Современное дзюдо

Сегодня Международная федерация дзюдо объединяет 178 стран. По данным на 2024 год, в мире насчитывается более 20 миллионов человек, занимающихся этим видом единоборств. Особое развитие получило женское дзюдо, которое включено в олимпийскую программу с 1992 года.

Факты о дзюдо

В дзюдо главное — не сила, а умение использовать энергию самого противника против него. Это и есть «путь мягкости». Здесь ценятся не мускулы, а смекалка и ловкость.

Взаимное уважение — основа всего. Перед схваткой соперники всегда кланяются друг другу и татами. Это не просто формальность, а знак благодарности за бой и уважения к месту, где тренируешься.

В дзюдо есть строгие, но важные правила:

Форма должна быть чистой

Внешний вид — опрятным

Движения — точными

К тренеру — только с уважением

А еще здесь ценят скромность, честность и самообладание. Даже система поясов — от белого к черному — это не просто цветные полоски, а символ твоего роста: чем темнее пояс, тем больше знаний и мудрости ты накопил.

Дзюдо переводится как «мягкий путь» и является олимпийским видом спорта с 1964 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владимир Путин и дзюдо

Владимир Путин серьезно повлиял на развитие дзюдо в России и за рубежом. Его личная история в этом виде спорта началась еще в детстве — в 11 лет он пришел в секцию в Ленинграде к тренеру Анатолию Рахлину. Путин не просто занимался для себя — он достиг серьезных результатов:

Продолжение после рекламы

Стал чемпионом Ленинграда по дзюдо

Получил звание мастера спорта СССР в 1975 году

В 2012 году Международная федерация дзюдо присвоила ему 8-й дан

За рубежом ценят вклад Путина в развитие дзюдо:

В 2006 году его избрали почетным президентом Европейского союза дзюдо

В 2010 году южнокорейский университет Енин вручил ему диплом «доктора в области дзюдо»

Владимир Путин не скрывает своей любви к дзюдо. «Дзюдо для меня стало тем, что называется первая любовь… этот вид спорта — часть моей жизни», — признавался он. Президент чувствует себя в среде дзюдоистов как среди родных: «Когда я среди дзюдоистов, то я чувствую себя не как среди близких друзей, а как среди близких родственников».

Путин продолжает активно участвовать в жизни спортивного сообщества — регулярно посещает тренировки, выходит на татами. «Люблю что-то осваивать новое. Сам процесс доставляет мне удовольствие», — приводит его слова сайт президента. Сейчас дзюдо в России остается одним из самых популярных видов единоборств.

Путин начал заниматься единоборствами (сначала боксом, затем самбо и дзюдо) в 11 лет Фото: Алексей Никольский, РИА «Новости»

Как отметят Всемирный день дзюдо в России в 2025 году

В России мероприятия пройдут при поддержке Федерации дзюдо России (ФДР) и будут объединены темой «Дзюдо — это мир, единство и дружба». В 2025 году российские дзюдоисты присоединятся к всероссийской акции #МирДзюдо, чтобы подчеркнуть объединяющую роль спорта. Запланированы мероприятия в разных городах страны:

Открытие проекта «Дошкольное дзюдо» в Химках

Торжественные награждения школьников по программе «Мой первый пояс дзюдо» в Татарстане, Мордовии, Тюменской и Саратовской областях

Тематическая смена «Планета дзюдо» во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке

Посадка спортивной аллеи в деревне Большие Колпаны

Встречи с титулованными спортсменами в реабилитационных центрах

Открытые тренировки и мастер-классы по всей стране

Особые акции и проекты

С 22 по 27 октября в социальных сетях пройдет всероссийская эстафета «Дружбы в дзюдо» — передача белого кимоно с черным поясом из Владивостока, где 111 лет назад открылась первая в России секция дзюдо, в другие регионы страны.

Всемирный день дзюдо отмечается Международной федерацией дзюдо (IJF) совместно с национальными федерациями более 10 лет. Каждый год праздник посвящается одной из ключевых ценностей этого вида спорта — уважению, чести, упорству или дружбе.

Поздравления с Днем дзюдо

Официальные и уважительные

Уважаемые дзюдоисты и тренеры! Поздравляем с Днем дзюдо! Желаем профессиональных побед и духовного роста. Пусть принципы взаимного уважения и совершенствования ведут вас по жизненному пути. Будьте сильны духом и телом!

Продолжение после рекламы

Дорогие последователи «мягкого пути»! От всей души поздравляем с праздником! Желаем уверенных побед на татами и за его пределами. Пусть ваше мастерство продолжает расти, а философия дзюдо помогает в жизни.

Сердечно поздравляем всех причастных к миру дзюдо! Желаем гармоничного развития силы и мудрости. Пусть каждый новый день приносит вам радость от тренировок и удовлетворение от достижений.

Теплые и личные

Любимый наш дзюдоист! Поздравляем с твоим праздником! Желаем всегда оставаться сильным и целеустремленным. Пусть каждая схватка приносит опыт, а каждая тренировка — удовольствие. Гордимся тобой!

Дорогой друг! Поздравляю с Днем дзюдо! Желаю никогда не сдаваться и всегда достигать своих целей. Пусть твое упорство вдохновляет окружающих, а мастерство продолжает расти.

Короткие и емкие

С Днем дзюдо! Новых побед и высот! Пусть сила духа растет с каждой тренировкой. Удачи на татами!

Поздравляю с праздником! Желаю уверенных бросков и четких захватов. Пусть каждый день приносит новые достижения!

С Днем дзюдо! Крепкого здоровья и боевого духа! Пусть все цели будут достигнуты, а мечты сбываются.

Творческие и вдохновляющие

Поздравляю с Днем дзюдо! Пусть твой путь будет гибким, как ивовая ветвь, а дух — крепким, как скала. Желаю мудрости в принятии решений и силы в их реализации!

С праздником «мягкого пути»! Желаю, чтобы в жизни всегда находилось равновесие между силой и гибкостью. Пусть каждый бой закаляет характер, а каждая победа приносит радость!

Картинки с Днем дзюдо 2025

Сила дзюдо начинается с уважения. Поздравляю с Днем дзюдо Фото: URA.RU

Гибкость и умение побеждают грубую силу. Желаю побед на татами и в жизни Фото: URA.RU.

Каждый пояс — это новая ступень в мастерстве и терпении. Пусть ваш путь будет долгим и успешным Фото: URA.RU

Дзюдо учит падать, чтобы подняться сильнее. С праздником всех причастных Фото: URA.RU

Победа — это не только бросить, но и помочь подняться Фото: URA.RU

Главная победа — это победа над собой Фото: URA.RU

Продолжение после рекламы

Дзюдо воспитывает характер с малых лет Фото: URA.RU

Искусство поддаться, чтобы победить Фото: URA.RU

Дзюдо — это не просто спорт, это семья Фото: URA.RU