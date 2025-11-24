По четвергам на катке «Сердце Тюмени» будут разыгрывать килограмм икры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На тюменском катке разыграют килограмм красной икры. Такой подарок станет главным призом «Игры в кальмара». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил бизнесмен Александр Андросов.

«На катке „Сердце Тюмени“ в декабре 2025 года мы с нашим партнером готовим нечто по-настоящему вкусное. Каждый четверг мы будем разыгрывать различные призы, а победителю „Игры в кальмара“ достанется супер-приз — килограмм красной икры», — рассказал Андросов.

Подробности самой игры организаторы пока не раскрывают. По словам Андросова, каждый четверг на катке будет объявлен — «рыбным днем». Ранее стало известно, что 19 декабря каток «Сердце Тюмени» посетит Илья Авербух. Он выступит для горожан со своим ледовым шоу и проведет бесплатные мастер-классы.