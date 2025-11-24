Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Тюменцы сыграют в «Игру в кальмара» за килограмм икры. Видео

На тюменском катке разыграют килограмм красной икры
24 ноября 2025 в 14:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По четвергам на катке «Сердце Тюмени» будут разыгрывать килограмм икры

По четвергам на катке «Сердце Тюмени» будут разыгрывать килограмм икры

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На тюменском катке разыграют килограмм красной икры. Такой подарок станет главным призом «Игры в кальмара». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил бизнесмен Александр Андросов.

«На катке „Сердце Тюмени“ в декабре 2025 года мы с нашим партнером готовим нечто по-настоящему вкусное. Каждый четверг мы будем разыгрывать различные призы, а победителю „Игры в кальмара“ достанется супер-приз — килограмм красной икры», — рассказал Андросов.

Подробности самой игры организаторы пока не раскрывают. По словам Андросова, каждый четверг на катке будет объявлен — «рыбным днем». Ранее стало известно, что 19 декабря каток «Сердце Тюмени» посетит Илья Авербух. Он выступит для горожан со своим ледовым шоу и проведет бесплатные мастер-классы.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал