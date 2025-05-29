Смягчили приговор свердловчанке, потратившей миллионы сына, чей отец умер на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контртеррористические учения ФСБ на территории города Снежинск. Челябинск, силовики, армия, военные, оружие, боекомплект, вооруженные силы, магазин автомата
Сын должен был получить за гибель отца 4,5 млн рублей Фото:

Свердловский облсуд смягчил приговор жительнице Верхотурья Ирине Шмелевой, осужденной за присвоение чужих выплат за погибшего на спецоперации на Украине бойца. Об этом URA.RU сказал ее адвокат Денис Каменных.

По версии следствия, Шмелева якобы присвоила и потратила на собственные нужды 5,4 млн рублей. В январе суд приговорил ее к условному лишению свободы на три года. «Сейчас ей снизили наказание на два месяца», — отметил Каменных.

Он считает свою доверительницу невиновной. Шмелева оформила опекунство над сыном умершего бойца и купила жилье, в которой они проживали. А силовики считают, что квартиру она оформила на своего нового супруга (как и машину). «Внучке приобрела мебель и бытовую технику. По закону она должна была сообщить опеке о получении денег и зачислить их на счет сына», — ранее рассказывали в суде фабулу дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский облсуд смягчил приговор жительнице Верхотурья Ирине Шмелевой, осужденной за присвоение чужих выплат за погибшего на спецоперации на Украине бойца. Об этом URA.RU сказал ее адвокат Денис Каменных. По версии следствия, Шмелева якобы присвоила и потратила на собственные нужды 5,4 млн рублей. В январе суд приговорил ее к условному лишению свободы на три года. «Сейчас ей снизили наказание на два месяца», — отметил Каменных. Он считает свою доверительницу невиновной. Шмелева оформила опекунство над сыном умершего бойца и купила жилье, в которой они проживали. А силовики считают, что квартиру она оформила на своего нового супруга (как и машину). «Внучке приобрела мебель и бытовую технику. По закону она должна была сообщить опеке о получении денег и зачислить их на счет сына», — ранее рассказывали в суде фабулу дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...