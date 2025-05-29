Смягчили приговор свердловчанке, потратившей миллионы сына, чей отец умер на СВО

29 мая 2025 в 17:35 Размер текста - 17 +

Сын должен был получить за гибель отца 4,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский облсуд смягчил приговор жительнице Верхотурья Ирине Шмелевой, осужденной за присвоение чужих выплат за погибшего на спецоперации на Украине бойца. Об этом URA.RU сказал ее адвокат Денис Каменных. По версии следствия, Шмелева якобы присвоила и потратила на собственные нужды 5,4 млн рублей. В январе суд приговорил ее к условному лишению свободы на три года. «Сейчас ей снизили наказание на два месяца», — отметил Каменных. Он считает свою доверительницу невиновной. Шмелева оформила опекунство над сыном умершего бойца и купила жилье, в которой они проживали. А силовики считают, что квартиру она оформила на своего нового супруга (как и машину). «Внучке приобрела мебель и бытовую технику. По закону она должна была сообщить опеке о получении денег и зачислить их на счет сына», — ранее рассказывали в суде фабулу дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский облсуд смягчил приговор жительнице Верхотурья Ирине Шмелевой, осужденной за присвоение чужих выплат за погибшего на спецоперации на Украине бойца. Об этом URA.RU сказал ее адвокат Денис Каменных. По версии следствия, Шмелева якобы присвоила и потратила на собственные нужды 5,4 млн рублей. В январе суд приговорил ее к условному лишению свободы на три года. «Сейчас ей снизили наказание на два месяца», — отметил Каменных. Он считает свою доверительницу невиновной. Шмелева оформила опекунство над сыном умершего бойца и купила жилье, в которой они проживали. А силовики считают, что квартиру она оформила на своего нового супруга (как и машину). «Внучке приобрела мебель и бытовую технику. По закону она должна была сообщить опеке о получении денег и зачислить их на счет сына», — ранее рассказывали в суде фабулу дела.