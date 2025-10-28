В Кургане закрывается популярный магазин канцелярии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на улице Гоголя готовится к закрытию сетевой магазин канцелярии. Филиал торговой сети «Армада» перестанет работать по окончании октября. Об этом узнал корреспондент URA.RU.

«Популярный магазин канцелярии „Армада“ на улице Гоголя в Кургане закрывается. Соседи „Жизнь марта“ вывозят ассортимент из помещения», — сообщает корреспондент. Информация о закрытии размещена на дверях магазина.

Объявление гласит, что с 1 ноября магазин «Армада» переезжает. Покупателей ждут в другом филиале по адресу: ул. К. Мяготина, 143.

Продолжение после рекламы

У дверей магазина припаркован автофургон, куда переносят товары из магазина. Внутри видны пустеющие полки.