В Кургане закрывается популярный магазин канцелярии
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане на улице Гоголя готовится к закрытию сетевой магазин канцелярии. Филиал торговой сети «Армада» перестанет работать по окончании октября. Об этом узнал корреспондент URA.RU.
«Популярный магазин канцелярии „Армада“ на улице Гоголя в Кургане закрывается. Соседи „Жизнь марта“ вывозят ассортимент из помещения», — сообщает корреспондент. Информация о закрытии размещена на дверях магазина.
Объявление гласит, что с 1 ноября магазин «Армада» переезжает. Покупателей ждут в другом филиале по адресу: ул. К. Мяготина, 143.
У дверей магазина припаркован автофургон, куда переносят товары из магазина. Внутри видны пустеющие полки.
В Кургане из магазина канцелярии вывозят товары
Фото: Валерий Кузнецов
