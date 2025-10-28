В Кургане собираются расширить бескондукторную оплату проезда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на 40 муниципальных маршрутах власти планируют ввести бескондукторную систему оплаты. Об этом сообщают курганские соцсети со ссылкой на проект планируемых изменений на сайте администрации города.

«Планируется, что <…> на улицах Кургана к концу 2026 г должно будет работать менее 250 автобусов, оборудованных терминалами для самостоятельной оплаты проезда», — сообщает паблик «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». Изменения коснутся 40 городских маршрутов по муниципальным контрактам.

Информация нашла подтверждение в размещенных на сайте мэрии документах. «Изменение характеристик транспортных средств муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, которые обслуживаются на основании муниципальных контрактов. <…> Условия изменения — введение единой системы безналичной оплаты проезда. Характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок — бескондукторная система оплаты проезда. Сроки реализации на 31.12.2026 г. — не менее 250 единиц», — говорится в документах.

Какие изменения планируются на муницципальных маршрутах Кургана Фото: скрин документа, скачанного с сайта администрации Кургана

В проектном документе указаны 40 маршрутов — от №11 до №99. Авторы паблика опасаются, что такое нововведение может вызвать сокращение штата кондукторов и рост числа безбилетных пассажиров в городском транспорте.